Scuole chiuse per il maltempo venerdì 13 febbraio | i comuni interessati

Venerdì 13 febbraio molte scuole in diverse regioni italiane resteranno chiuse. Il maltempo si intensifica, con piogge forti e venti che fanno paura. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per tutelare studenti e insegnanti. La giornata si preannuncia difficile, tra strada allagate e rischi per la sicurezza.

Il cielo si chiude, il vento cambia tono e in poche ore l’ansia torna a salire. In diverse zone d’Italia il maltempo promette una giornata complicata, con piogge violente e raffiche che possono trasformare strade e litorali in un percorso a ostacoli. E le decisioni più delicate arrivano proprio adesso. Per venerdì 13 febbraio 2026 il quadro disegnato dagli aggiornamenti della Protezione civile parla di una perturbazione estesa, capace di portare temporali intensi, burrasca e criticità legate al rischio idrogeologico. Il punto più sensibile, però, si concentra soprattutto a Sud. >> Inferno in Italia, quattro esplosioni in pochi secondi: è caos.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Scuola Maltempo

Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo.

Questa mattina molti studenti italiani non sono andati a scuola.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Scuola Maltempo

Argomenti discussi: Vacanze di Carnevale 2026, scuole chiuse fino a 9 giorni: le date; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini; Scuole chiuse domani venerdì 6 febbraio a Milano: quali, dove e perché questo stop alle lezioni. La mappa; Olimpiadi Milano Cortina 2026, stop alle lezioni venerdì 6 febbraio: l'elenco delle scuole chiuse e le vie interessate.

Maltempo, allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio: le regioni a rischioContinua l'ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioniL’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani giovedì 12 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria, dove c’è allerta meteo arancione della Protezione civile. fanpage.it

Allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio - facebook.com facebook