Lavorgna Sannio Insieme | Pronti a Collaborare con la Lega ma serve il ritorno al voto dei cittadini

Lavorgna di Sannio Insieme evidenzia l’importanza di un confronto costruttivo con la Lega, sottolineando la necessità di un ritorno al voto dei cittadini. Accogliamo con favore le parole del commissario provinciale, Domenico Parisi, che indicano un percorso di dialogo in vista delle prossime elezioni provinciali, nel rispetto delle regole democratiche e della partecipazione popolare.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Accogliamo con piacere le parole del commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, che vanno nella direzione di un confronto serio e costruttivo in vista delle imminenti elezioni provinciali." Lo dichiara Alfredo Lavorgna, Segretario del movimento civico provinciale Sannio Insieme, che sottolinea come "la disponibilità a lavorare a un programma condiviso è un percorso già ampiamente discusso e rappresenta un passaggio fondamentale per dare risposte concrete ai territori e agli amministratori locali". "Sannio Insieme – continua Lavorgna – è pronta a fare la propria parte con senso di responsabilità, mettendo al centro contenuti, obiettivi comuni e l'interesse del Sannio".

