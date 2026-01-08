Ventimiglia 44enne aggredita dal marito si getta dal balcone per salvarsi | è grave

A Ventimiglia, una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita dopo essersi lanciata dal balcone di casa, nel tentativo di sfuggire a un'aggressione da parte del marito. La donna avrebbe subito un’aggressione con armi da taglio o forbici. La vicenda evidenzia una situazione di violenza domestica, con l’intervento delle forze dell’ordine e le condizioni di salute della donna ancora da valutare.

La donna sarebbe rimasta vittima di accoltellamento o forbiciate per mano del marito e nel tentativo di sottrarsi alla sua furia, si sarebbe lanciata dal balcone di casa del primo piano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

