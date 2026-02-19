Scopri i biglietti per gli incontri con i CT azzurri e costruisci la tua squadra vincente
Il nome di Roberto Mancini ha fatto notizia dopo che è stato annunciato un nuovo ciclo di corsi tecnici, che si terranno da marzo. La causa di questa iniziativa è la volontà di migliorare le competenze degli allenatori e rafforzare il movimento calcistico italiano. Durante gli incontri, i partecipanti potranno ascoltare consigli pratici direttamente dai due CT campioni del mondo, che condivideranno le loro strategie vincenti. I biglietti per questi eventi sono già disponibili online, e si prevedono molte richieste.
Da marzo sarà possibile partecipare ai corsi di aggiornamento tecnico promossi dall’area allenatori, guidati da due CT campioni del mondo. L’iniziativa si rivolge agli allenatori di ogni livello e, per la prima volta, anche ai non tesserati FIPAV che desiderano aggiornarsi. I sei incontri operano come momenti di confronto e di sviluppo delle conoscenze pratiche legate all’allenamento, alla gestione del gruppo e all’ottimizzazione delle prestazioni. sei appuntamenti complessivi ancorati all’esperienza di due commissari tecnici iridati, pensati per offrire contenuti teorici e applicativi utili sia agli allenatori federali che agli entusiasmi provenienti dai livelli giovanili e di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocatiGennaro Gattuso decide di portare gli Azzurri a cena invece di organizzare uno stage.
Juventus-Napoli si avvicina: gli azzurri hanno vinto 3 degli ultimi 4 incontri e tutti per 2 a 1 (Tuttosport)Domenica alle 18:00 si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali squadre della Serie A.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Isaac Julien. All That Changes You. Metamorphosis; Duran Duran: scopri come acquistare i biglietti IN ANTEPRIMA per i concerti in Italia; A San Valentino l'emozione raddoppia: scopri la nostra promozione speciale!; Spezia-Frosinone: prosegue la vendita dei tagliandi. Scopri la promo San Valentino! - Spezia Calcio.
Iliad lancia il concorso Vinci il calcio: scopri come vincere i biglietti per la tua squadraIliad è conosciuto principalmente nel nostro paese come uno degli operatori telefonici più apprezzati. Lo è diventato nel tempo soprattutto grazie alle sue o ... tecnoandroid.it
Muse: scopri come acquistare i biglietti in anteprima per i live di Milano e RomaPer avere il codice e acquistare i biglietti attraverso la pagina ticketmaster.it o ticketone.it basta fare il login (o registrarsi) su virginradio.it nello spazio dedicato alla prevendita del tour ... virginradio.it
Scopri la storia, il mare e le meraviglie del Castello di Santa Severa con un percorso museale tutto da vivere. Biglietti su castellodisantasevera.it/biglietti/ Con il biglietto di ingresso ai Musei hai diritto a 3 ore di parcheggio gratuito. x.com
Goditi la magia del cinema a un prezzo speciale! Solo questo weekend, i biglietti UCI a partire da 6,90€ Che tu voglia ridere, emozionarti o sognare, c’è un film perfetto che ti aspetta sul grande schermo. Scopri gli orari e acquista i biglietti su ucicinemas. facebook