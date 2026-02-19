scopri i biglietti per gli incontri con i ct azzurri e costruisci la tua squadra vincente

Il nome di Roberto Mancini ha fatto notizia dopo che è stato annunciato un nuovo ciclo di corsi tecnici, che si terranno da marzo. La causa di questa iniziativa è la volontà di migliorare le competenze degli allenatori e rafforzare il movimento calcistico italiano. Durante gli incontri, i partecipanti potranno ascoltare consigli pratici direttamente dai due CT campioni del mondo, che condivideranno le loro strategie vincenti. I biglietti per questi eventi sono già disponibili online, e si prevedono molte richieste.

Da marzo sarà possibile partecipare ai corsi di aggiornamento tecnico promossi dall’area allenatori, guidati da due CT campioni del mondo. L’iniziativa si rivolge agli allenatori di ogni livello e, per la prima volta, anche ai non tesserati FIPAV che desiderano aggiornarsi. I sei incontri operano come momenti di confronto e di sviluppo delle conoscenze pratiche legate all’allenamento, alla gestione del gruppo e all’ottimizzazione delle prestazioni. sei appuntamenti complessivi ancorati all’esperienza di due commissari tecnici iridati, pensati per offrire contenuti teorici e applicativi utili sia agli allenatori federali che agli entusiasmi provenienti dai livelli giovanili e di alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com

