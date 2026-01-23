Juventus-Napoli si avvicina | gli azzurri hanno vinto 3 degli ultimi 4 incontri e tutti per 2 a 1 Tuttosport

Domenica alle 18:00 si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali squadre della Serie A. Nei quattro incontri più recenti, gli azzurri hanno conquistato tre vittorie, tutte con il risultato di 2-1. Tuttosport presenta alcune statistiche che offrono uno sguardo sui precedenti e sulle tendenze tra le due formazioni in vista di questa sfida.

Juventus-Napoli (domenica alle 18:00) si avvicina e Tuttosport fornisce qualche statistica stuzzicante. Juventus-Napoli, i precedenti. Si legge su Tuttosport: Domenica alle 18, allo Stadium, va in scena Juventus-Napoli, con le due squadre separate da appena quattro punti in classifica. I bianconeri – unica squadra imbattuta in casa in campionato sono chiamati a reagire dopo la sconfitta di Cagliari, che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. Il precedente ko risaliva proprio alla gara d’andata contro i partenopei, terminata 2-1. Gli azzurri arrivano dal successo sul Sassuolo, che ha messo fine a una striscia di tre pareggi consecutivi, ma devono fare i conti con un’infermeria sempre più affollata: alla lista dei lungodegenti De Bruyne, Lukaku, Meret, Anguissa e Gilmour si sono aggiunti anche Rrahmani e Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Juventus-Napoli: Mariani dirigerà il match, al VAR ci sarà Doveri; Verso la Juve, Lukaku scalda i motori; Buffon: 'Con Spalletti si intravede qualcosa di importante'; Juventus: Mateta si avvicina, ballano solo 2 miilioni. Napoli: è caccia a Daniel Maldini mentre Lang va al Galatasaray.

Juventus-Napoli: Mariani dirigerà il match, al VAR ci sarà DoveriIn vista di Juventus-Napoli, l'arbitro della partita sarà Maurizio Mariani. Ecco i precedenti con le due squadre. internapoli.it

Napoli, non solo Lukaku: Conte spera di recuperare altri 2 big per la JuventusConte punta a recuperare un altro calciatore oltre ad Anguissa e Lukaku: progresso positivo per il rientro di meret ... internapoli.it

