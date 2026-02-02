La Polizia di Stato ha fatto un blitz nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Durante l’operazione, gli agenti hanno smantellato una piazza di spaccio e arrestato due giovani. La scoperta è avvenuta all’interno di uno stabile del quartiere, dove sono state trovate sostanze stupefacenti e persone coinvolte. L’intervento è stato rapido e deciso, portando a un risultato importante contro il traffico di droga nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato nel cuore del quartiere. Un blitz della Polizia di Stato ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una piazza di spaccio all’interno di uno stabile del quartiere San Cristoforo, a Catania. A gestire l’attività illecita sarebbero stati due catanesi di 22 e 32 anni, entrambi arrestati. Tentativo di fuga e arresto dei pusher. I due presunti spacciatori sono stati fermati dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania, dopo aver tentato di eludere il controllo barricandosi all’interno dell’edificio. Lo stabile era stato trasformato in un vero e proprio fortino, dotato di porte in ferro e di un sofisticato sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, blitz antidroga: smantellata una piazza di spaccio e arrestati due giovani

