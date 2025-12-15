Trovata morta in casa | era deceduta da tempo indagini dopo la terribile scoperta

Una donna di 76 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Borgo a Buggiano, dopo che vicini hanno segnalato un forte cattivo odore. Le indagini sono in corso per chiarire le cause della morte e i tempi esatti del decesso, avvenuto probabilmente da diverso tempo. La scoperta ha suscitato grande commozione nella comunità locale.

Borgo a Buggiano, 15 dicembre 2025 – Tragedia in un appartamento nel centro di Borgo a Buggiano. Una donna di 76 anni è stata trovata senza vita dopo che alcuni vicini di casa hanno avvertito cattivo odore. C’è stato l’allarme alla polizia municipale e quindi ai vigili del fuoco. Da qui la scoperta dell’orrore. Si tratterebbe di un altro dramma della solitudine, come molti del genere sono accaduti in questi anni. A riferire l’accaduto il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini. La donna sarebbe morta per un malore. "Purtroppo – le parole del sindaco – all'interno dell'abitazione è stato rinvenuto il corpo della residente, una signora di 76 anni, in avanzato stato di decomposizione. Lanazione.it

