Scontro tra Macron e Meloni Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi La replica | Non sono ingerenze e lancia stoccata sulle Br

Emmanuel Macron ha criticato pubblicamente Giorgia Meloni per aver commentato un episodio francese, come l’uccisione del militante Deranque. La causa della tensione tra i due leader risiede nelle dichiarazioni della premier italiana, che Macron ha invitato a “farsi i fatti propri”. Meloni ha risposto accusando Macron di non essere coinvolto nelle vicende italiane e ha lanciato una stoccata sulle Brigate Rosse. La discussione si è accesa dopo che Meloni aveva espresso la sua opinione sulla vicenda, attirando l’attenzione delle rispettive diplomazie.

C'è tensione tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni. Il leader francese ha sostanzialmente detto alla presidente del Consiglio di non commentare fratti legati alla Francia come l'uccisione del militante nazionalista Deranque. Una reazione quella dell'Eliseo che ha spinto a una nota non ufficiale di palazzo Chigi che ha parlato di stupore quando l'intento era quello di «profondo cordoglio» e di «solidarietà» verso i francesi. Poi è Meloni in persona, in un'intervista a Sky Tg24, a tornare sulla vicenda. Nega di aver fatto ingerenze e spiega che, se mai ci sono state, a metterle in pratica è stato lo stesso Macron quando commentò la sua elezione a palazzo Chigi con un «vigileremo sull'applicazione dello Stato di diritto».