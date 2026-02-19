Ragazzo ucciso dagli antifascisti Macron a Meloni | non commentare

Emmanuel Macron ha chiesto a Giorgia Meloni di non intervenire sui fatti di Lione, dove un giovane di estrema destra è stato ucciso durante una rissa con antifascisti. Il presidente francese ha sottolineato che le questioni interne francesi devono rimanere fuori dalla politica italiana. Macron ha insistito che ogni commento potrebbe complicare ulteriormente la situazione. La richiesta arriva mentre la tensione tra i gruppi politici si fa più evidente nelle strade di Lione, dove si sono svolti scontri violenti nelle ultime ore.

Macron "segue attentamente la situazione" provocata dalla morte di Deranque e – come i familiari del giovane – esorta ad evitare "qualsiasi meccanismo di violenza". "Il presidente – precisano fonti del suo entourage – si preoccupa ovviamente per la situazione, che segue da vicino" nonostante sia da alcuni giorni in visita in India, dove oggi partecipa ad un vertice sull'intelligenza artificiale a New Delhi. In serata è atteso a Parigi. A Palazzo Chigi sono state accolte "con stupore" le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che la presidente del Consiglio Meloni "ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee".

