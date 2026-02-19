Macron contro Meloni | Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi Il battibecco dopo la morte del militante nazionalista Deranque
Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato la morte del militante nazionalista Deranque, chiedendole di concentrarsi sui fatti italiani. La disputa è nata dopo che la leader italiana aveva espresso il suo punto di vista sulla vicenda francese, attirando l’attenzione sui rapporti tesi tra i due governi. Macron ha invitato Meloni a evitare di intervenire sulle questioni francesi, sottolineando che ogni paese deve affrontare i propri problemi. La polemica si accende tra le due nazioni, mentre si intensificano i commenti pubblici.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier italiana Giorgia Meloni di non commentare ciò che accade in Francia. «Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite», ha ironizzato Macron da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. Le sue parole sono una risposta diretta alla presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha commentato la morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di esponenti della sinistra radicale francese. Le parole di Meloni. All’indomani dell’episodio, Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio sui social in cui si legge: «L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente.🔗 Leggi su Open.online
Quentin Deranque, 23enne militante nazionalista morto in un’aggressione: si indaga per omicidio volontarioQuentin Deranque, 23 anni, è stato ucciso durante un'aggressione avvenuta giovedì scorso, e le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio volontario.
Quentin, l'attacco choc di Macron contro la Meloni: "Non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua"Quentin Deranque è stato brutalmente aggredito a Lione da un gruppo di estremisti di sinistra, un fatto che ha scosso l’intera Francia.
