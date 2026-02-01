Scontro auto motorino | due minorenni feriti

Due minorenni sono rimasti feriti in un incidente tra un’auto e uno scooter avvenuto nel pomeriggio a Santa Barbara. L’incidente è successo intorno alle 15:40 in via Delle Miniere, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 della Asl Toscana Sud Est. Le loro condizioni non sono ancora chiare.

Schianto tra un'auto e uno scooter questo pomeriggio. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle 15:40 circa di questo pomeriggio in località Santa Barbara, dove, in via Delle Miniere, è avvenuto l'incidente. Sul posto sono accorsi l'automedica del Valdarno, l'ambulanza di base della Misericordia di Cavriglia, le forze dell'ordine, vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso. Un ragazzino, minorenne, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso del Valdarno e un altro minore è stato trasportato in codice 2 da Pegaso 1 al pronto soccorso di Careggi.

