Due feriti nello scontro fra auto sulla Arezzo – Battifolle

Corrieretoscano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO – Incidente stradale sul raccordo autostradale Arezzo – Battifolle.  I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale sono intervenuti nella notte per un   tamponamento tra due autovetture, ciascuna con un occupante a bordo: nello scontro una delle due è fuoriuscita dalla sede stradale nel campo adiacente. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a supportare gli equipaggi sanitari nella stabilizzazione e trasporto all’ambulanza della persona dell’auto fuori strada ed alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area coinvolti, oltre ad illuminare il luogo dell’evento in attesa del soccorso meccanico e dei rilievi di legge. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

