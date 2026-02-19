Scontro editori-governo | Nessun aiuto alla carta

Il governo ha deciso di non prorogare il credito di imposta sulla carta, lasciando senza aiuto gli editori di quotidiani e riviste. La misura, che aveva già aiutato molte case editrici a coprire i costi di stampa, non sarà inclusa nel decreto milleproroghe. Questa scelta potrebbe causare difficoltà finanziarie alle aziende del settore, che si affidavano a questo sostegno. La decisione del governo ha suscitato reazioni contrastanti tra gli operatori del settore, pronti a valutare le conseguenze di questa mancanza di supporto.

di Alberto Levi Sfuma la proroga per il credito di imposta sulla carta: la misura non sarà nel decreto milleproroghe e così l'agevolazione, che sosteneva gli editori di quotidiani e periodici coprendo parte delle spese per l'acquisto della carta, rischia di saltare. Proprio gli editori che, qualche giorno fa, si erano appellati direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché la proposta venisse accolta e che ora si scagliano contro l'istituzione: "Bisogna che il governo, una volta per tutte, apra un dibattito e ci difenda dalle autostrade digitali che non ci consentono di poter fare i giornali più copiosi, la carta bella, le inchieste più approfondite", accusa Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, all'evento per gli 80 anni del Giornale di Vicenza.