In Abruzzo aumentano i cittadini poveri il Governo spende per le armi nessun aiuto concreto alle famiglie | l' allarme di Torto 5 stelle

In Abruzzo aumentano le povertà, mentre il Governo destina ingenti risorse alle spese militari, senza offrire sostegni concreti alle famiglie. Secondo Torto del Movimento 5 Stelle, la manovra rappresenta un rischio per i cittadini, concentrandosi su investimenti in armi invece di interventi a supporto delle comunità. La discussione riguarda le priorità economiche e sociali del paese, evidenziando la necessità di un equilibrio tra sicurezza e benessere sociale.

"Il cuore di questa Manovra è il pacco a orologeria per i cittadini: miliardi di euro presi per buttarli in armi, altro che difesa siamo in una economia di guerra". È il commento della deputata abruzzese del Movimento 5 stelle, Daniela Torto, sull'approvazione della Legge di Bilancio.

Istat in audizione sul Def. In Italia aumentano i poveri e cala la spesa dei cittadini per la sanità. Il testo - “Le difficoltà economiche delle famiglie si sono tradotte, tra il 2007 e il 2012, in un peggioramento degli indicatori di povertà. quotidianosanita.it

