Salta il credito d’imposta scontro editori-governo | Nessun aiuto alla carta

Il governo ha deciso di cancellare la proroga del credito d’imposta sulla carta, causando un confronto con gli editori. La misura, che aiutava le case editrici a coprire i costi della carta, non sarà inclusa nel decreto milleproroghe. Gli editori avevano richiesto di mantenere l’agevolazione, considerando il rincaro delle materie prime. La decisione ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra le associazioni di categoria, che temono conseguenze negative sulla sostenibilità delle testate. La questione rimane aperta, mentre si cerca una soluzione concreta.