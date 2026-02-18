Salta il credito d’imposta scontro editori-governo | Nessun aiuto alla carta
Il governo ha deciso di cancellare la proroga del credito d’imposta sulla carta, causando un confronto con gli editori. La misura, che aiutava le case editrici a coprire i costi della carta, non sarà inclusa nel decreto milleproroghe. Gli editori avevano richiesto di mantenere l’agevolazione, considerando il rincaro delle materie prime. La decisione ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra le associazioni di categoria, che temono conseguenze negative sulla sostenibilità delle testate. La questione rimane aperta, mentre si cerca una soluzione concreta.
Roma – Sfuma la proroga per il credito di imposta sulla carta: la misura non sarà nel decreto milleproroghe e così l’agevolazione, che sosteneva gli editori di quotidiani e periodici coprendo parte delle spese per l’acquisto della carta, rischia di saltare. Proprio gli editori che, qualche giorno fa, si erano appellati direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché la proposta venisse accolta e che ora si scagliano contro l’istituzione: «Bisogna che il governo, una volta per tutte, apra un dibattito e ci difenda dalle autostrade digitali che non ci consentono di poter fare i giornali più copiosi, la carta bella, le inchieste più approfondite», accusa Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, all’evento per gli 80 anni del Giornale di Vicenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) chiede al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di prorogare il credito d'imposta per l'acquisto della carta usata dalle testate giornalistiche.
