Milano-Cortina 2026 alla Cerimonia di Apertura è già caso diplomatico tra Macron e Vance per il posto a sedere

Questa sera allo stadio di San Siro si apre ufficialmente l’evento più atteso: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma già prima del via, i riflettori sono puntati su un caso diplomatico tra Macron e Vance, che ha fatto discutere i protagonisti e gli spettatori. L’atmosfera è tesa, e l’incidente al momento sta monopolizzando l’attenzione.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo stadio di San Siro, si preannuncia come un evento senza precedenti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche diplomatico e istituzionale. Con 92 nazioni partecipanti, oltre ad alcuni atleti russi e bielorussi che competono come neutrali, lo stadio milanese si trasformerà in una vera e propria piazza pubblica globale, ospitando una cinquantina fra capi di Stato, capi di Governo e teste coronate. Tra le presenze più attese figura il segretario generale dell'Onu António Guterres, che conferisce all'evento una dimensione ancora più significativa sul piano delle relazioni internazionali.

