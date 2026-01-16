Milan Allegri nel post-partita di Como | Il secondo gol che azione meravigliosa

Al termine di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha commentato il match e in particolare il secondo gol, definendolo come un’azione meravigliosa. Le sue parole sono state rilasciate a 'Milan TV' nel post-partita, offrendo uno sguardo sulle impressioni dopo la vittoria e i momenti salienti della gara allo stadio 'Sinigaglia' di Como.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Nel primo tempo, dopo lo svantaggio, non era facile: ci siamo disuniti. Abbiamo preso tre infilate su palle giocate dal portiere, dovevamo fare meglio ed avere più pazienza. Ci ha tenuti in piedi Mike Maignan. Nel secondo tempo abbiamo cambiato registro". "Siamo stati bravi. Partiti discretamente bene, gol su palla inattiva dopo dieci minuti che ha cambiato la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri nel post-partita di Como: “Il secondo gol, che azione meravigliosa” Leggi anche: Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita» Leggi anche: Milan, Allegri post partita: “Avevamo il comando e abbiamo preso gol. Dobbiamo migliorare” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Allegri commenta il finale di Fiorentina-Milan (simile a quello contro il Genoa); Allegri: Fortunati sul rigore, ma dobbiamo essere più maturi. Leao? Non sta benissimo; Allegri dopo Fiorentina-Milan: Nel calcio non puoi creare 100 occasioni, bisogna essere più precisi; Allegri e i due indizi Milan: Con la Fiorentina come col Genoa, per la Champions manca tanto. Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita» - Voleva tirare lui è un rigorista come Nkunku, ma in quel momento mi sono sentito di fare così» Massimiliano Allegri, al termine di Como-Milan, recupero ... calcionews24.com Milan, Rabiot scherza sul rinnovo di Maignan: poi arriva l’annuncio - Il Milan trionfa a Como e festeggia: tutta la felicità di Maignan e Rabiot nel post partita, prima dell'importante novità. spaziomilan.it

Bartesaghi a Milan TV: "Non siamo partiti bene, poi è uscito il gruppo che siamo, la nostra forza" - Milan, Davide Bartesaghi ha voluto analizzare la gara di questa sera, vinta dai rossoneri per 3- milannews.it

Allegri pesca la carta “Cavallo Pazzo” e il Milan fa 2-1: Rabiot fino a qui decisivo. Il francese ha procurato il rigore del pareggio e segnato il gol del vantaggio - facebook.com facebook

#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.