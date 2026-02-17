Il decreto bollette ha suscitato molti malumori, perché elimina gli oneri sul trasporto del gas e le quote europee di emissione dai costi dei produttori di energia. Questa misura permette di rimborsare le aziende per le spese già sostenute, ma molti ritengono che penalizzi i consumatori. In particolare, i bonus sociali vengono dimezzati, lasciando senza aiuto le famiglie più in difficoltà.

Eliminare gli oneri legati al trasporto del gas e al pagamento delle quote europee di emissione dai bilanci dei produttori di elettricità, rimborsandoli per la spesa sostenuta. E addossarla ai consumatori, caricandola sulle bollette elettriche. Che però a conti fatti risulteranno comunque più leggere. È il cuore del decreto bollette atteso in Consiglio dei ministri mercoledì dopo mesi di tira e molla. La misura da cui dovrebbe derivare il maggior risparmio per imprese e famiglie. Il meccanismo previsto dall’articolo 5 della bozza in circolazione è però ad alto rischio, visto che tocca il funzionamento dell’ Emission trading system (Ets), la cui regolazione è di competenza europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Decreto bollette, cosa c'è nel testo che scontenta tutti: rimborsi ai produttori di energia da gas e bonus sociale dimezzato

Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.

Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.

