Decreto bollette cosa c’è nel testo che scontenta tutti | rimborsi ai produttori di energia da gas e bonus sociale dimezzato
Il decreto bollette ha suscitato molti malumori, perché elimina gli oneri sul trasporto del gas e le quote europee di emissione dai costi dei produttori di energia. Questa misura permette di rimborsare le aziende per le spese già sostenute, ma molti ritengono che penalizzi i consumatori. In particolare, i bonus sociali vengono dimezzati, lasciando senza aiuto le famiglie più in difficoltà.
Eliminare gli oneri legati al trasporto del gas e al pagamento delle quote europee di emissione dai bilanci dei produttori di elettricità, rimborsandoli per la spesa sostenuta. E addossarla ai consumatori, caricandola sulle bollette elettriche. Che però a conti fatti risulteranno comunque più leggere. È il cuore del decreto bollette atteso in Consiglio dei ministri mercoledì dopo mesi di tira e molla. La misura da cui dovrebbe derivare il maggior risparmio per imprese e famiglie. Il meccanismo previsto dall’articolo 5 della bozza in circolazione è però ad alto rischio, visto che tocca il funzionamento dell’ Emission trading system (Ets), la cui regolazione è di competenza europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.
Il governo italiano è al lavoro su un nuovo decreto energia che punta a stanziare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.
Decreto energia 2026: previsto un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. La misura si aggiunge al bonus sociale esistente. BOZZA
Il Decreto Energia 2026 introduce un bonus bollette di 55 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Decreto bollette: rimborsi ai produttori e bonus dimezzato, cosa cambia nel 2026; Bonus, sconti in fattura e non solo: cosa c'è nel nuovo decreto bollette; Taglia-bollette, tutte le novità del decreto; Decreto bollette in arrivo, si punta a un taglio da 3 miliardi.
Bonus bollette 2026: 90 euro per chi ha il bonus sociale e sconto fino a ISEE 25.000Nuovo decreto bollette 2026: come potrebbero funzionare i bonus luce da 90 euro, i requisiti ISEE, i limiti di consumo e cosa cambierà per le famiglie. nostrofiglio.it
A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette (che innervosisce i mercati)Il provvedimento è in fase di negoziazione prima di arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri: tra le misure, la modifica ad alcuni meccanismi che formano i prezzi dell'energia in bolletta che pe ... today.it
Decreto bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c’è il nodo Ue | I tagli x.com
Il decreto potrebbe far risparmiare 3,5-4 miliardi sulle bollette - facebook.com facebook