Decreto bollette 2026 | verso sconti straordinari per famiglie e imprese

Il decreto bollette 2026 nasce per ridurre i costi dell’energia, dopo che il governo ha approvato un piano che prevede sconti straordinari. Le autorità stanno finalizzando gli ultimi dettagli relativi ai fondi disponibili, con l’intenzione di mettere a disposizione risorse per alleggerire le fatture di famiglie e imprese nel prossimo anno.

Il piano del governo per ridurre i costi dell'energia. Nelle stanze dell'esecutivo si stanno definendo gli ultimi dettagli contabili: l'obiettivo è varare uno sconto straordinario sulle bollette per il 2026, destinato sia alle famiglie sia alle imprese. Il provvedimento, atteso nel Consiglio dei ministri di oggi, 18 febbraio, dovrebbe tradursi nel nuovo decreto bollette, messo a punto dalla maggioranza negli ultimi giorni. Tra le misure allo studio figurano un contributo una tantum per i nuclei a basso reddito e una revisione degli oneri generali di sistema, che incidono per circa il 10% sul costo complessivo dell'energia.

Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese.

Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

