Decreto bollette 2026 | verso sconti straordinari per famiglie e imprese
Il decreto bollette 2026 nasce per ridurre i costi dell’energia, dopo che il governo ha approvato un piano che prevede sconti straordinari. Le autorità stanno finalizzando gli ultimi dettagli relativi ai fondi disponibili, con l’intenzione di mettere a disposizione risorse per alleggerire le fatture di famiglie e imprese nel prossimo anno.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il piano del governo per ridurre i costi dell’energia. Nelle stanze dell’esecutivo si stanno definendo gli ultimi dettagli contabili: l’obiettivo è varare uno sconto straordinario sulle bollette per il 2026, destinato sia alle famiglie sia alle imprese. Il provvedimento, atteso nel Consiglio dei ministri di oggi, 18 febbraio, dovrebbe tradursi nel nuovo decreto bollette, messo a punto dalla maggioranza negli ultimi giorni. Tra le misure allo studio figurano un contributo una tantum per i nuclei a basso reddito e una revisione degli oneri generali di sistema, che incidono per circa il 10% sul costo complessivo dell’energia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Decreto Bollette: 3 Miliardi per Famiglie e Imprese, Bonus e Sconti per Mitigare l’Aumento dei Costi Energetici.Il governo Meloni ha approvato un nuovo decreto legge per far fronte all'aumento dei costi energetici, che ha colpito duramente famiglie e imprese.
Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Decreto bollette, 315 milioni per il bonus sociale da 90 euro; Decreto bollette: rimborsi ai produttori e bonus dimezzato, cosa cambia nel 2026; Decreto Bollette 2026: nella bozza bonus sociale e misure sul gas; Decreto bollette 2026, cosa cambia per famiglie e imprese. Sconto sulla luce (con tetto Isee e paletti sui consumi).
Bonus bollette, oggi in Cdm la discussione del decreto: a chi spetta e in cosa consisteLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus bollette, oggi in Cdm la discussione del decreto: a chi spetta e in cosa consiste ... tg24.sky.it
Bollette, governo Meloni pronto a varare il decreto nonostante i dubbi di BruxellesIl decreto atteso in Cdm per il via libera: restano le perplessità della Commissione europea sulla revisione del meccanismo di tassazione delle emissioni di Co2 ... milanofinanza.it
Il decreto legge sulle bollette arriverà oggi in Consiglio dei ministri. Le certezze, però, finiscono qui. Il testo sarebbe infatti stato chiuso solo ieri sera a Palazzo Chigi, al termine di un estenuante gioco a incastri con i tecnici del ministero dell’Ambiente. Tutto per facebook
Bollette, il decreto è appeso all’Ue. Scontro tra governo e imprese sullo sconto ai produttori. @cdifoggia x.com