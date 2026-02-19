Scompare da casa Ritrovato all’alba ormai privo di vita vicino a un torrente

Luca Rossi, 45 anni, è scomparso dalla sua abitazione di Lamporecchio e stato rinvenuto morto all’alba vicino a un torrente a Orbignano. L’uomo aveva lasciato l’auto nella zona e si era allontanato a piedi, senza portare con sé il telefonino. Un passante ha trovato il suo corpo senza vita, pochi metri dalla vettura. La polizia sta verificando le cause del decesso e le circostanze che hanno portato alla tragica fine di Rossi. La sua famiglia è sconvolta per la perdita improvvisa.

Si è allontanato in automobile da casa e ha raggiunto la zona di Orbignano, a Lamporecchio, lasciando la macchina poco distante da dove è stato trovato da un passante, dopo qualche ora, ormai privo di vita. Quel che è successo a Paolo Corrieri, l’uomo di 67 anni deceduto con tutta probabilità nella notte tra martedì e mercoledì, dovrà però dirlo l’ autopsia, per fare chiarezza sulla vicenda e far sì che la salma possa essere restituita ai familiari per la celebrazione delle esequie. Corrieri, originario della provincia di Salerno, abitava da anni a Cerreto Guidi, insieme alla madre e a poca distanza dall’abitazione della sorella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scompare da casa. Ritrovato all’alba ormai privo di vita vicino a un torrente Ieri in Campania: uomo scomparso ritrovato privo di vita nel SalernitanoUn uomo scomparso in Campania è stato trovato senza vita nel Salernitano, probabilmente a causa di un incidente. Scomparsa da casa: ritrovata vicino al torrente SamoggiaUna donna che si era allontanata da casa è stata trovata vicino al torrente Samoggia a Bologna. Full Movie | EP1 Cold Immortal Lord’s Exclusive Love for Lucky Princess | Flying up without Disturb Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scompare da casa. Ritrovato all’alba ormai privo di vita vicino a un torrente; Sparito nel nulla alla Sacra Famiglia, Sergio ritrovato senza vita dopo quattro giorni; Pensionato scomparso ritrovato tra i rovi a un chilometro da casa; Scompare da casa e i famigliari lanciano l'allarme: nel pomeriggio il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di un 63enne. Aversa, 88enne scompare: appello per ritrovare Vincenzo IodiceAversa (Caserta) – È uscito nel pomeriggio per alcune commissioni e non ha più fatto ritorno. Da lunedì 16 febbraio non si hanno notizie di Vincenzo Iodice, ... pupia.tv Bambina di tre anni scompare nel bosco, accorre il paese. RitrovataE' uscita di casa giocando e i familiari l'hanno persa di vista: ore di angoscia per una famiglia di Tonezza del Cimone, che ha perso le tracce di una ... ecovicentino.it Si allontana da casa e scompare: città in ansia per Vincenzo https://shorturl.at/1GIYx facebook