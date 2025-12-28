Scomparsa da casa | ritrovata vicino al torrente Samoggia

Una donna che si era allontanata da casa è stata trovata vicino al torrente Samoggia a Bologna. Dopo essere rimasta sola al freddo, è stata prontamente soccorsa dai carabinieri, che hanno garantito il suo trasferimento in sicurezza. L’intervento ha permesso di evitare conseguenze peggiori, confermando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per la tutela della sicurezza.

Bologna, 28 dicembre 2025 – Era sola, al freddo e al gelo a un passo dal torrente Samoggia: salvata dai carabinieri. E’ stata una vigilia di Natale da ricordare per i militari dell’Arma della compagnia di Borgo Panigale, che, intervenendo nell’area di Crespellano, hanno rintracciato e soccorso una donna che, dal giorno prima, non aveva più fatto ritorno a casa. Furti in casa, carabinieri in campo: "Porte blindate e sistema di allarme. Non abbiate paura di contattarci" La dinamica e le ricerche. La donna era scomparsa da un giorno: da martedì 23 dicembre, infatti, la 63enne di origini straniere e residente nella zona di Castelfranco Emilia si era allontanata da casa facendo perdere le sue tracce e interrompendo i contatti con il marito, che aveva segnalato alle forze dell’ordine l’allontanamento della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

