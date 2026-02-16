Ieri in Campania | uomo scomparso ritrovato privo di vita nel Salernitano

Un uomo scomparso in Campania è stato trovato senza vita nel Salernitano, probabilmente a causa di un incidente. La sua auto era parcheggiata ai margini di una strada poco trafficata, e il corpo è stato scoperto da alcuni passanti che avevano notato l’auto abbandonata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le verifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di domenica 15 febbraio 2026. Avellino – Un finale amaro e un clima teso avvolgono il match del "Partenio-Lombardi", dove il Pescara strappa tre punti d'oro grazie a una zampata di Brugman a pochi minuti dal termine. La sfida si apre sotto il segno degli ospiti, con Meazzi e Di Nardo che mettono più volte i brividi a Daffara, mentre l'Avellino fatica a trovare ritmo e pericolosità, chiudendo il primo tempo tra i fischi sonori del pubblico rivolti al tecnico Biancolino. Benevento – Una rottura della linea principale di portata del gas metano, avvenuta nel territorio del Comune di Baselice, ha provocato l'interruzione dell'erogazione in diversi centri dell'area del Fortore, lasciando temporaneamente senza servizio numerose famiglie e attività. Caserta – La Polizia di Stato – Divisione Anticrimine della Questura di Caserta – ha confiscato su ordine della sezione misure di prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere alcuni beni di proprietà dell'imprenditore 39enne Michele Maravita, condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina.