Sci freestyle | rinviate anche le qualificazioni dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Il nuovo programma

Il maltempo ha causato il rinvio anche delle qualificazioni dell’halfpipe maschile nello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le abbondanti nevicate e le temperature rigide hanno reso impossibile preparare il percorso nello Snow Park di Livigno. Gli organizzatori hanno annunciato che le prove si svolgeranno in una data futura ancora da definire, per garantire la sicurezza degli atleti. La decisione arriva dopo giorni di condizioni meteorologiche avverse che hanno complicato le operazioni di allestimento. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Il meteo continua a modificare il programma di gare allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ospita le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico le qualificazioni della specialità halfpipe maschile sono state spostate a domani, venerdì 20 febbraio, a causa delle condizioni avverse verificatesi in queste ore. A comunicarlo è stata la FIS, attraverso un avviso apparso nel livescore ufficiale dell'evento. Inizialmente la sessione di qualifica era pianificata per la mattinata odierna, con la prima run programmata per le 10:30 e la seconda per le 11:27.