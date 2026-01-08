Sci freestyle qualificazioni combattute nell’halfpipe di Buttermilk | delineati i finalisti in Coppa del Mondo

A Buttermilk, negli Stati Uniti, si sono svolte le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe freestyle. La competizione ha visto sfide intense tra gli atleti, che hanno portato alla definizione dei finalisti. Questa disciplina, presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, continua a confermarsi come uno degli appuntamenti principali del circuito internazionale di sci freestyle.

A Buttermilk (USA) sono andate in scena le qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d'Apertura è prevista venerdì 6 febbraio. Nella località statunitense, che ha preso il posto di Aspen per il penultimo atto del massimo circuito internazionale itinerante, si è delineato il quadro degli atleti ammessi alle finali in programma sabato 10 gennaio. Nella prima heat maschile ha prevalso il neozelandese Finley Melville Ives (92.00), che si è lasciato alle spalle gli americani Hunter Hess (85.

