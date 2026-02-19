Sci alpinismo sprint Murada quinta nel debutto olimpico | oro a Fatton davanti a Harrop

Nella sua prima gara olimpica di sci alpinismo sprint, Murada si piazza quinta, sfiorando il podio. La gara si è svolta a Bormio, dove Marianne Fatton, atleta svizzera, ha sorpreso tutti vincendo davanti a Emily Harrop, favorita della competizione. La Fatton ha conquistato l’oro grazie a una discesa veloce e precisa, lasciando la Harrop con il bronzo. La gara ha visto un grande equilibrio tra le prime posizioni e ha acceso l’interesse per questa nuova disciplina olimpica. La competizione continua con altre prove in programma.

A Bormio l'azzurra sfiora il podio nella prima storica gara olimpica della disciplina. La svizzera Marianne Fatton beffa la favorita Emily Harrop, bronzo alla spagnola Alonso Rodriguez. Giulia Murada chiude al quinto posto nella sprint femminile di sci alpinismo, gara che segna il debutto olimpico della disciplina ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sulla Stelvio di Bormio, sotto una nevicata insistente, la valtellinese di Albosaggia resta in scia delle migliori ma non riesce a inserirsi nella lotta per le medaglie. A conquistare l'oro è la svizzera Marianne Fatton, capace di ribaltare i pronostici superando in finale la grande favorita della stagione, la francese Emily Harrop, costretta all'argento.