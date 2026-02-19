Murada è 5 a nella sprint di debutto olimpico dello sci alpinismo a Bormio Fatton supera Harrop

Giulia Murada ha ottenuto il quinto posto nello sci alpinismo a Bormio, un risultato che arriva nel suo primo debutto olimpico. La valtellinese di Albosaggia ha lottato fino all’ultima salita, sfiorando il podio. Marianne Fatton, svizzera, ha sorpreso tutti vincendo la gara finale contro la favorita Emily Harrop, che si è dovuta accontentare dell’argento. La competizione ha regalato emozioni intense e sorprese, con gli atleti che hanno dato il massimo in un tracciato tecnico e impegnativo.

A Bormio l'azzurra sfiora il podio nella prima storica gara olimpica della disciplina. La svizzera Marianne Fatton beffa la favorita Emily Harrop, bronzo alla spagnola Alonso Rodriguez. Giulia Murada chiude al quinto posto nella sprint femminile di sci alpinismo, gara che segna il debutto olimpico della disciplina ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sulla Stelvio di Bormio, sotto una nevicata insistente, la valtellinese di Albosaggia resta in scia delle migliori ma non riesce a inserirsi nella lotta per le medaglie. A conquistare l'oro è la svizzera Marianne Fatton, capace di ribaltare i pronostici superando in finale la grande favorita della stagione, la francese Emily Harrop, costretta all'argento. Si ferma invece al primo turno il cammino dell'esperto Michele Boscacci, quinto nella prima batteria vinta dall'iberico Oriol Cordona Coll; l'elvetico Jon Kistler e lo svizzero Arno Lietho hanno ... Non va oltre il quinto posto l'azzurra Giulia Murada nella finale sprint di sci alpinismo. Sotto una violenta nevicata, l'atleta di Albosaggia non è veloce nei due cambi e arriva a oltre 15'' dalla pr ...