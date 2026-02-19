Niente medaglia per Giulia Murada nella sprint di sci alpinismo Fatton sorprende la favorita Harrop

Giulia Murada non ottiene la medaglia nella gara di sprint di sci alpinismo, mentre Fatton sorprende la favorita Harrop. La gara si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando il pubblico senza parole. Murada, che aveva mostrato buone prestazioni durante le qualificazioni, non riesce a replicare in finale. Nel frattempo, Fatton si distingue vincendo la sua semifinale e battendo le più quotate avversarie. Questa competizione segna un momento storico per lo sport, attirando numerosi appassionati sulle tribune di Milano Cortina.

Si conclude con una grande sorpresa il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina dello sci alpinismo. La svizzera Marianne Fatton sorprende la grande favorita della vigilia Emily Harrop e vince con pieno merito la medaglia d’oro. Giulia Murada lotta per il terzo gradino del podio, ma deve accontentarsi del piazzamento in Top 5. La gara, disputata sotto una fitta nevicata, si conclude con il successo finale della svizzera Marianne Fatton che prende la testa della gara all’ultimo cambio e taglia il traguardo in 2:59.77. Emily Harrop, grande favorita della vigilia, deve accontentarsi dell’argento e taglia il traguardo con un ritardo di +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Niente medaglia per Giulia Murada nella sprint di sci alpinismo. Fatton sorprende la favorita Harrop Sci alpinismo, Murada sul podio nella sprint di Boí Taüll. Vincono Harrop ed AnselmetDopo la tappa in Andorra, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 si sposta in Spagna, a Boí Taüll. LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: nuovo sport, Giulia Murada sogna una medagliaGiulia Murada partecipa alle gare di sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, un evento che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La slalomista Giulia Valleriani: Io esclusa dai Giochi? Ci andrò quando potrò vincere una medaglia; Italia senza medaglie in una giornata delle Olimpiadi: non succedeva da 4 anni! E nelle edizioni estive…; Milano Cortina 2026: Flora Tabanelli vince il bronzo, prima medaglia azzurra nello sci acrobatico; La medaglia d’oro si chiama Tommaso e ha 3 anni. Olimpiadi, niente partita a Santa Giulia per l’ex stella del basket invalida: odissea in taxi, poi la rinunciaMary Anne O’Connor, argento a Montreal 1976, avrebbe voluto assistere al match di hockey femminile fra Usa e Canada. Lo stop prima della zona rossa, i difetti di comunicazione, le difficoltà con le na ... msn.com Sci alpinismo donne, tra poco la finale: in gara Giulia Murada facebook Buongiorno Giulia Murada è appena entrata in finale nella sprint dello sci alpinismo come lucky loser finale ore 13.55 Giulia ha avuto due problemi durante la prova che ne hanno compromesso la qualificazione diretta, passa come LL grazie al buon x.com