Sci alpinismo sprint Murada in finale con il brivido | decisivo il tempo da lucky loser

Murada ha conquistato la finale di sci alpinismo sprint a Bormio dopo aver chiuso terza nella semifinale sotto la neve. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando l’azzurra ha superato al fotofinish una rivale, grazie al tempo da lucky loser. La giovane atleta ha dimostrato determinazione e rapidità, riuscendo a qualificarsi nonostante una partenza lenta. La neve ha reso la percorso ancora più difficile, ma Murada ha mantenuto la concentrazione fino al traguardo. Ora si prepara ad affrontare l’ultimo atto della competizione.

L'azzurra chiude terza nella seconda semifinale sotto la neve di Bormio e strappa l'ultimo crono utile per l'atto conclusivo. Fuori De Silvestro. Sotto una fitta nevicata sulla Stelvio di Bormio si sono disputate le semifinali della sprint femminile di sci alpinismo, prima storica apparizione olimpica della disciplina ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella prima semifinale dominano le favorite: la francese Emily Harrop firma il miglior tempo in 3'06"57, davanti alla svizzera Marianne Fatton (3'08"29). Con loro accede in finale anche la spagnola Ana Alonso Rodriguez (3'09"20) grazie al ripescaggio sui tempi.