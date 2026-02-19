Murada apre le qualificazioni dello sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, causando grande attesa tra gli appassionati. La gara si svolge questa mattina alle 9.50 e coinvolge numerosi atleti pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo. La competizione si svolge in un’area montana vicino a Milano, con condizioni meteo favorevoli. La diretta segue passo passo le performance di ciascun partecipante. Gli spettatori possono aggiornarsi in tempo reale cliccando sul link dedicato alla cronaca della giornata. La sfida promette emozioni fin dai primi minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:32 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle gare sprint di sci alpinismo. Poco meno di 20 minuti all’inizio delle batterie. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare sprint olimpiche di sci alpinismo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 debutta un nuovo sport che grazie al crescente interesse ed al livello degli atleti protagonisti della Coppa del Mondo ha meritato ampiamente l’ingresso nella manifestazione a Cinque Cerchi. Si disputerà il formato delle sprint, ovvero un percorso di 600 metri con un dislivello di 70 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 9.50 le qualificazioni con Murada

