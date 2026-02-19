LIVE Sci alpinismo Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 12.55 le semifinali con Murada e De Silvestro

Murada e De Silvestro si qualificano per le semifinali di sci alpinismo alle Olimpiadi 2026, dopo aver dominato le batterie mattutine. La gara si svolge in un tracciato difficile tra le montagne svizzere, dove gli atleti devono affrontare salite ripide e discese tecniche. La diretta inizia alle 12.55, offrendo agli appassionati un’anteprima delle sfide che attendono i migliori sciatori. La competizione si fa sempre più intensa, con i favoriti pronti a spingere al massimo per avanzare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:43 Nessuna sorpresa nelle batterie del mattino con i big al femminile ed al maschile promossi senza problemi alle fasi decisive. 12:38 Ben ritrovati amici di OA Sport. Poco meno di 20 minuti alle semifinali femminili della gara sprint di sci alpinismo. 10:59 Termina per il momento qui la DIRETTA LIVE delle sprint di sci alpinismo. Appuntamento alle 12.55! 10:57 Si ripartirà alle 12.55 con le semifinali femminili. Murada e De Silvestro inserite nella seconda heat con Jagercikova (SVK), Paller (GER), Ravinel (FRA) ed Ulrich (SUI). 10:55 Lucky loser il cinese Bu Luer, l’americano Smith e l’australiano Bellingham. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpinismo, Sprint Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Murada gestisce e avanza in semifinale. De Silvestro ripescata, fuori Boscacci. Si riparte alle 12.55Murada ha vinto la sua manche e si è qualificata per la semifinale, mentre Boscacci è stata eliminata.

