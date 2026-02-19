Sci alpinismo oggi in tv Olimpiadi 2026 | orari sprint programma streaming italiani in gara

Oggi lo sci alpinismo sarà protagonista in TV, mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La causa è la forte attesa per le ultime gare che si svolgeranno nelle prossime ore, tra cui gli sprint e le discese. Gli appassionati potranno seguire gli orari delle competizioni e lo streaming online, con alcuni italiani pronti a sfidarsi per un podio. La sfida si fa più intensa, e le gare di oggi promettono emozioni forti per gli sportivi di tutto il mondo.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono entrate nelle ultime tre giornate di gare. Ancora numerose però sono le medaglie da assegnare nelle tante specialità. La squadra italiana punta ad ampliare il suo medagliere, arrivato nelle ultime ora a quota 26 metalli, record assoluto per una spedizione azzurra. Oggi potrebbero arrivare anche le prime medaglie olimpiche nello sci alpinismo. LA DIRETTA LIVE DELLE SPRINT DI SCI ALPINISMO ALLE 9.50 E 12.55 L'assoluta novità di questa rassegna a cinque cerchi sono infatti le tre gare di sci alpinismo, specialità al suo debutto olimpico. Nella giornata odierna si assegneranno infatti i primi due titoli nella sprint donne e uomini, in attesa della prova mista di sabato 21 febbraio. MILANO CORTINA: Gli azzurri in gara domani 18 febbraio. Esordio dello sci alpinismo, azzurri del curling in corsa per la semifinale. #ANSA facebook #Olimpiadilnvernali2026 di #MilanoCortina2026. Esordio olimpico per lo Sci Alpinismo. Domani le gare individuali di uomini e donne. Emozioni e paure per Alba De Silvestro al microfono dei social di #Radio1: "È un'emozione ma anche un pochino pesante