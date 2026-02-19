Sci alpinismo Giulia Murada e Alba de Silvestro in semifinale nella sprint femminile

Giulia Murada e Alba de Silvestro sono arrivate in semifinale nello sci alpinismo, un debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina. La causa è la competizione sulla pista Stelvio, affrontata sotto una fitta nevicata che ha rallentato le atlete. Durante le qualificazioni, entrambe sono riuscite a superare le prove, conquistando un posto tra le migliori. Le due sportive si preparano a sfidarsi nella fase successiva, mentre gli spettatori osservano con attenzione i loro movimenti sulla neve fresca. La gara si svolge sul tratto finale della pista, tra concentrazione e fatica.

Sotto una fitta nevicata lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina con le qualificazioni della gara sprint femminile; le atlete gareggiano sulla parte finale della pista Stelvio. La francese Harrop, principale candidata al titolo, fissa il miglior tempo. Giulia Murada vince la sua serie di qualificazione e ottiene la qualificazione per la semifinale, mentre Alba de Silvestro passa come lucky loser. Le due atlete italiane saranno impegnate nella seconda semifinale Nella prima batteria la francese Emily Harrop, grande favorita della vigilia, s’impone con il tempo di 3:03.34. Alle sue spalle completano il podio, e ottengono il pass per la semifinale, la tedesca Tatjana Paller, seconda con un distacco di +7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpinismo, Giulia Murada e Alba de Silvestro in semifinale nella sprint femminile Leggi anche: Sci alpinismo, Giulia Murada e Katia Mascherona salgono sul podio nella Sprint femminile. Kistler trionfa tra gli uomini Sci alpinismo: Giulia Murada seconda nella Sprint di Boi TaullGiulia Murada si aggiudica il secondo posto nella Sprint di Boi Taull, portando a casa un risultato importante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi è Giulia Murada, la figlia d'arte che sogna una medaglia nello sci alpinismo a Milano Cortina; Murada, l'azzurra che sogna una medaglia nel debutto olimpico dello Sci alpinismo; Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano Cortina: sci alpinismo all'esordio, occhi su Murada figlia d'arte. Sci alpinismo, Giulia Murada e Alba de Silvestro in semifinale nella sprint femminileSotto una fitta nevicata lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina con le qualificazioni della gara sprint femminile; le atlete gareggiano sulla parte finale della pista Stelvio. La ... oasport.it Sci alpinismo, Murada punta al podio nel debutto olimpicoGiulia Murada, atleta valtellinese di sci alpinismo, è tra le principali protagoniste attese nella sprint femminile, gara in programma giovedì 19 febbraio a Bormio, nel debutto olimpico della ... it.blastingnews.com Già in mattinata due eventi importanti: l'Italia del curling maschile cerca la qualificazione, Giulia Murada fa l'esordio nello sci alpinismo,. In serata c'è Lara Naki Guttman facebook Giovedì 19.02 alle 09:50 lo #SciAlpinismo debutta ai Giochi Olimpici con le batterie della sprint F. Giulia #Murada è la nostra grande speranza di medaglia. Alle 09:05 la nazionale M di #curling si gioca l'accesso alle semifinali vs la Svizzera (imbattuta). #Mi x.com