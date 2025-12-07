sci alpinismo giulia murada e katia mascherona salgono sul podio nella sprint femminile kistler trionfa tra gli uomini

Si è da poco conclusa la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026 di Solitude, negli Stati Uniti d’America. Nel programma odierno si sono disputate le due gare Sprint maschili e femminili, con l’Italia che è stata ancora protagonista dopo il secondo posto nella staffetta mista di ieri. In campo maschile, è stato lo svizzero Jon Kistler a conquistare il primo posto, chiudendo l’ultimo atto con il tempo di 2’40?07. L’elvetico è riuscito in rimonta ad anticipare il suo connazionale Arno Lietha che ha terminato la prova con un gap di 5.2 secondi dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

