Schianto mortale in Val Bisagno motociclista perde la vita

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in Val Bisagno, a Genova. Poco prima delle 13, lungo Lungobisagno Istria, una motocicletta e un’auto sono rimaste coinvolte in un grave scontro. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La vittima, un motociclista, ha perso la vita nell’incidente. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

Ancora un incidente mortale sulle strade di Genova. Poco prima delle 13m in lungobisagno Istria, in Val Bisagno, uno schianto ha coinvolto una moto e un'auto.Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe caduto dal mezzo in seguito all'impatto e sarebbe stato poi travolto da un autocarro.🔗 Leggi su Genovatoday.it Incidente mortale a Sale: motociclista 58enne perde la vita sulla Sp83Un tragico incidente si è verificato a Sale, dove un motociclista di 58 anni ha perso la vita domenica pomeriggio sulla Strada provinciale 83. Incidente mortale a Milano sul Naviglio Pavese: perde la vita un motociclistaUn incidente mortale si è verificato a Milano, sul Naviglio Pavese, nei pressi di piazza Carrara. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Pedone investito a Colle Val d'Elsa, muore un uomo di 61 anni in via Dante; Un 61enne muore travolto da un'auto per strada, inutile la corsa all'ospedale. La tragedia nella notte, ore di dolore; Schianto in galleria a Sulzano: un morto; Treviso, incidente mortale a Maserada: camion si ribalta e travolge un furgone. Schianto mortale in Val Bisagno, motociclista perde la vitaAncora un incidente mortale sulle strade di Genova. Poco prima delle 13m in lungobisagno Istria, in Val Bisagno, uno schianto ha coinvolto una moto e un'auto. Secondo le prime informazioni, il ... genovatoday.it Mugnano, incidente mortale sulla circonvallazione: disposta autopsia su corpo di Rocco d’AlterioSarà l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli Nord a fare luce sulla morte di Rocco d’Alterio, il 36enne di Villaricca deceduto nell’incidente avvenuto ... msn.com Schianto mortale sull’A25, a perdere la vita è la 36enne Sidonia Nicoleta Paun - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.