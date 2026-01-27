Schianto sull’A1 all’alba | muore 22enne traffico in tilt

Un incidente grave questa mattina presto sull’autostrada A1, poco dopo le sei. Un’auto si è scontrata violentemente, provocando la morte di un ragazzo di 22 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il traffico si è bloccato completamente nel tratto interessato, creando lunghe code e disagi per chi viaggiava in direzione di Bologna. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Drammatico incidente all'alba di martedì 27 gennaio lungo l' autostrada A1, nel tratto all'altezza di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Un giovane di 22 anni ha perso la vita in uno scontro avvenuto intorno alle 6.30 in corsia Nord. La vittima è Mario Zhu, originario di Noventa Vicentina, che aveva compiuto da poco 22 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che stava guidando ha urtato la motrice di un trasporto eccezionale. Dopo l'impatto, il veicolo si è ribaltato ed è stato successivamente centrato da un'altra automobile sopraggiunta poco dopo. Nel violento schianto è rimasto ferito anche un uomo di 59 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice di media gravità.

