A Roma, venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:30, si svolge la proiezione speciale del film d’animazione Scarlet di Mamoru Hosoda al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, organizzata nell’ambito di un’Anime Watch Party che prevede anche un incontro di approfondimento con il pubblico.

Cosa: Proiezione speciale del film d’animazione Scarlet seguita da un incontro di approfondimento.. Dove e Quando: The Space Cinema Roma Parco De’ Medici, venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30.. Perché: Un’occasione unica per vedere l’ultima opera del maestro Mamoru Hosoda in lingua originale e discuterne dal vivo con l’esperta Eva Carducci.. L’universo dell’animazione giapponese torna a essere protagonista nella Capitale grazie a un nuovo appuntamento della rassegna Anime Watch Party. Il format, ideato da The Space Cinema, nasce dalla volontà di trasformare la semplice visione cinematografica in un’esperienza collettiva e partecipativa, dedicata a una fanbase sempre più esigente e numerosa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Anime Watch Party a Roma: arriva Scarlet di Mamoru Hosoda

Approfondimenti su anime watch

Questa sera a Roma torna l’Anime Watch Party.

Al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici torna “Anime Watch Party”.

Ultime notizie su anime watch

Argomenti discussi: Anime watch party con Scarlet al The Space Cinema Parco de' Medici; The Space Cinema – torna Anime Watch Party per Scarlet; The Space Cinema | Torna l’Anime Watch Party: Scarlet di Mamoru Hosoda protagonista a Roma; Scarlet arriva al cinema: l’evento anime di Mamoru Hosoda che trasforma la sala in un’arena di emozioni.

The Space Cinema | Torna l’Anime Watch Party: Scarlet di Mamoru Hosoda protagonista a RomaIl nuovo film di Mamoru Hosoda, Scarlet, protagonista all'Anime Watch Party di The Space Cinema Roma. Proiezione speciale e dibattito dal vivo. universalmovies.it

Anime watch party con Scarlet al The Space Cinema Parco de' MediciDopo il successo dei precedenti appuntamenti, continua al The Space Cinema il viaggio nell’universo dell’animazione giapponese con un nuovo evento della rassegna Anime Watch Party. Venerdì 20 febbra ... romatoday.it

Anime Watch Party torna con Scarlet di Mamoru Hosoda! Una storia tra principesse guerriere, il tempo che si spezza e una scelta tra vendetta e compassione. venerdì 20 febbraio ore 20.30 The Space Cinema Roma Parco de Medici tinyurl x.com

Anime Watch Party torna con Scarlet di Mamoru Hosoda! Eva Carducci ci guiderà in una storia tra principesse guerriere, il tempo che si spezza e una scelta tra vendetta e compassione. venerdì 20 febbraio ore 20.30 The Space Cinema Roma Parco de - facebook.com facebook