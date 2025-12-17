© Movieplayer.it - Scarlet, arriva al cinema in Italia il nuovo film di Mamoru Hosoda a febbraio 2026

Dal visionario Mamoru Hosoda, candidato all'Oscar, arriva Scarlet, una principessa guerriera intrappolata tra vendetta e scoperta di sé, tra azione medievale e dimensioni misteriose. Il 2026 si apre con un'esplosione di animazione firmata Mamoru Hosoda: Scarlet, presentato in anteprima alla Mostra di Venezia, porta sul grande schermo un'avventura epica di vendetta, mistero e incontro tra mondi diversi. La principessa guerriera e la sua scelta tra odio e compassione promettono emozioni intense e profonde riflessioni. Un viaggio tra vendetta e mondi paralleli per Scarlet Scarlet racconta la storia di una principessa guerriera proveniente da un regno medievale devastato dalla guerra, determinata a vendicare la morte del padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

