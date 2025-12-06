Suo figlio ha investito una donna incinta servono soldi | Polizia sventa tentativo di truffa a Salerno
Nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana a Salerno. A far scattare l'allarme è stato il figlio che, insospettito da una richiesta telefonica ricevuta dalla madre, ha immediatamente contattato la sala operativa del 112 riferendo che ignoti stavano cercando di convincere l’anziana a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
