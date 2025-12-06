Suo figlio ha investito una donna incinta servono soldi | Polizia sventa tentativo di truffa a Salerno

Salernotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo tentativo di truffa ai danni di un'anziana a Salerno. A far scattare l'allarme è stato il  figlio che, insospettito da una richiesta telefonica ricevuta dalla madre, ha immediatamente contattato la sala operativa del 112 riferendo che ignoti stavano cercando di convincere l’anziana a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

«Suo figlio ha investito una bimba». Raggirata a Matelica una 84enne, truffatori fuggono con 10mila euro: denunciati due napoletani - MATELICA «Suo figlio ha investito una bambina, se non ci consegna mille euro finisce in carcere». Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Suo Figlio Ha Investito