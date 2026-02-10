Scandalo urbanistica a Usmate | Il funzionario Colombo perno di un sistema ben consolidato

Questa mattina a Usmate Monza sono emerse nuove accuse contro il funzionario pubblico Antonio Colombo. Secondo le indagini, Colombo sarebbe al centro di un sistema illecito che si ripete da tempo e che coinvolge diversi attori nel settore dell’urbanistica. Le forze dell’ordine hanno avviato perquisizioni e ascoltato testimoni, mentre si attendono sviluppi su questa vicenda che sta scuotendo la comunità locale.

"Un sistema delittuoso ricorrente e ben consolidato, imperniato sul funzionario pubblico Antonio Colombo ". Così, nelle motivazioni della sentenza, la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, definisce la corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate, il cui funzionario dell'ufficio tecnico "dietro compenso o promessa di compenso assicurava a imprenditori locali o grossi studi intermediari del settore immobiliare utilità o atti" come la trasformazione della destinazione urbanistica, da agricola a edificabile, con un evidente aumento del loro valore economico "in cambio di denaro che gli veniva corrisposto attraverso il pagamento di false fatture a una società intestata ai suoi familiari".

