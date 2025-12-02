Scandalo frode in Ue ecco cosa sono il Collegio d' Europa e la Seae
La Procura europea ha recentemente effettuato delle perquisizioni presso il Collegio d'Europa a Bruges e la sede del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a Bruxelles per fare chiarezza su un caso di presunta frode legata ai fondi UE impiegati in un programma di formazione rivolto ai giovani diplomatici. Le perquisizioni sono state svolte nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, e hanno destato parecchio scalpore. Ma cosa sono il Collegio d'Europa e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)? Molti ne sentono parlare soltanto oggi. Si tratta di due unità distinte, ma con un ruolo importante nell'ambito dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
**Cassazione: “Autovelox illegittimi, possibile frode in pubbliche forniture e falso ideologico.”** È la sentenza che fa tremare i Comuni e svela l’ennesimo scandalo delle multe facili. La Suprema Corte ha stabilito che gli autovelox “approvati” ma non “omologati - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo frode in Ue, ecco cosa sono il Collegio d'Europa e la Seae - Si tratta di entità distinte con ruoli diversi nell'ambito europeo: si teme una frode nell'ambito della formazione dei diplomatici finanziata dall'Unione europea ... Si legge su ilgiornale.it
Presunta frode sui fondi Ue, fermati Mogherini e Sannino. Mosca e Budapest attaccano - Zakharova attacca: 'E l'Ue fa la predica agli altri'. Segnala ansa.it
Nuovo scandalo Ue, parte il fango dal Cremlino: «Dal Covid all’Ucraina, soldi da canali corrotti su tutto: e fanno la morale agli altri» - Puntuale arriva il commento velenoso della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, dopo il fermo di Federica Mogherini. Segnala open.online
Frode appalti Ue, Cremlino: “Bruxelles ignora la sua corruzione e fa la predica”. Budapest: “Altro giorno, altro scandalo” - Secondo Mosca milioni europei fluiscono attraverso i "canali della corruzione" verso Kiev. Da msn.com
Federica Mogherini fermata a Bruxelles: “Frode in appalti pubblici sulla nuova Accademia dei diplomatici Ue” - Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante Ue per la politica estera. Si legge su quotidiano.net
Scandalo in Ue, frode sulla formazione dei diplomatici: tre fermati, tra cui l'ex ministro Mogherini - L'affondo dell'Ungheria: "Bruxelles fa la predica a tutti, mentre le sue istituzioni sembrano più una serie poliziesca che un'unione funzionante ... Lo riporta msn.com