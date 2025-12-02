Scandalo frode in Ue ecco cosa sono il Collegio d' Europa e la Seae

La Procura europea ha recentemente effettuato delle perquisizioni presso il Collegio d'Europa a Bruges e la sede del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a Bruxelles per fare chiarezza su un caso di presunta frode legata ai fondi UE impiegati in un programma di formazione rivolto ai giovani diplomatici. Le perquisizioni sono state svolte nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, e hanno destato parecchio scalpore. Ma cosa sono il Collegio d'Europa e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)? Molti ne sentono parlare soltanto oggi. Si tratta di due unità distinte, ma con un ruolo importante nell'ambito dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

