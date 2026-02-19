Regno Unito arrestato l’ex principe Andrea per lo scandalo Epstein

L’ex principe Andrea è stato arrestato nel Regno Unito il 19 febbraio, proprio nel giorno del suo 66° compleanno, a causa delle accuse di cattiva condotta legate allo scandalo Epstein. La polizia ha eseguito l’arresto nella sua residenza di Windsor, dopo aver ricevuto informazioni su presunte azioni inappropriate. Le autorità hanno confermato che Andrea è stato portato in centrale per essere interrogato. La vicenda ha sollevato grande attenzione sui media e ha riacceso il dibattito sulla trasparenza della famiglia reale.

Il 19 febbraio l'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato, nel giorno del suo 66esimo compleanno, con l'accusa di "cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche". È la prima volta, nella storia recente della famiglia reale, che uno dei suoi membri viene arrestato. Ha anche riferito che sono in corso perquisizioni a due indirizzi nel sud e nell'est dell'Inghilterra. "Abbiamo aperto un'inchiesta", ha dichiarato il 19 febbraio il vicecommissario Oliver Wright, citato nel comunicato. L'arresto di Andrea, che era già stato privato dei titoli reali nell'ottobre scorso, è legato a nuove accuse emerse nei documenti sul caso Epstein pubblicati il 30 gennaio dal dipartimento della giustizia statunitense. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Regno Unito, arrestato l'ex principe Andrea per lo scandalo Epstein Il Principe Andrea travolto dallo scandalo Epstein: la polizia del Regno Unito lo ha arrestato per aver condiviso documenti riservati con il discusso magnateIl Principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica dopo aver condiviso documenti riservati con Jeffrey Epstein, il noto finanziere coinvolto in accuse di traffico sessuale. Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea, fratello di re Carlo del Regno UnitoL'ex principe Andrea, fratello di re Carlo, è stato arrestato oggi a Londra, accusato di aver utilizzato la sua posizione per comportamenti scorretti. Regno Unito: Bbc Arrestato Andrea Windsor-Mountbattenarrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Lo riporta la BBC, aggiungendo che l'accusa è di abuso d'ufficio. Secondo le fonti dell'emittente pubblica britannica, l'ex principe, che proprio oggi compie 66 ... Caso Epstein, Regno Unito sotto choc: arrestato l'ex principe Andrea per cattiva condotta in pubblico ufficioAndrew Mountbatten-Windsor in custodia cautelare, aperta un'indagine: nel mirino la condivisione di informazioni sensibili con il finanziere molestatore sessuale e le accuse di una delle vittime ... L'ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato giovedì mattina. La polizia non ha specificato i motivi, ma probabilmente hanno a che fare con i rapporti che l'ex principe aveva con Jeffrey Epstein