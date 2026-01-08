L’amministrazione pensa al Fedini Obiettivo | riqualificare lo stadio

L’amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno ha avviato un progetto di riqualificazione dello stadio Virgilio Fedini. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e a valorizzare l’impianto sportivo, rendendolo più funzionale e conforme alle esigenze della comunità. L’obiettivo è garantire un ambiente adeguato per le attività sportive e promuovere il valore dello sport nel territorio.

L'amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno guarda al futuro dello stadio Virgilio Fedini. L'obiettivo è chiaro: completare la messa in sicurezza e la riqualificazione del principale impianto sportivo cittadino. La mission dell'esecutivo, da qui a fine legislatura, meglio se prima, è quello di trovare, quanto meno, le risorse necessarie per completare i lavori. Negli ultimi anni sono stati realizzati interventi importanti, come il consolidamento della tribuna coperta e il rifacimento della recinzione. Ma restano ancora alcune opere fondamentali da completare: gli spogliatoi, la messa in sicurezza della gradinata, la ricostruzione delle torri faro – rimosse da anni e indispensabili per consentire alla Sangiovannese di disputare partite in notturna – e il rifacimento della pista di atletica, ormai inutilizzabile.

