Si chiude benissimo il 2025 della Scafatese Calcio 1922: la squadra allenata da mister Giovanni Ferraro batte agevolmente l'Albalonga con un tris e si conferma in vetta al girone G. Con Dambros e Volpicelli ancora non al cento per cento il tecnico canarino inserisce tra i titolari Convitto, confermato negli undici dopo domenica scorsa, e Palmieri, per la prima volta dal primo minuto in stagione. Proprio i due esterni ringraziano nel migliore dei modi aprendo e chiudendo la sfida, Convitto realizzando il gol che apre le danze con un favoloso destro a giro, Palmieri con il 3-0 al termine di una bellissima azione personale.

© Anteprima24.it - Serie D, girone G: vola la Scafatese, 3-0 all’Albalonga e vetta a +8

