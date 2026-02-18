Champions | Tolok scatenata lezione di Novara a Scandicci nell' andata playoff
Tolok ha dominato la partita, portando Novara a una vittoria netta contro Scandicci nell’andata dei playoff di Champions. La giocatrice ha messo a segno numerosi punti, trascinando la squadra con un’energia incredibile. Scandicci ha tentato di reagire, ma non è riuscita a contenere l’attacco avversario. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-1, lasciando aperte le possibilità per il ritorno. La prossima partita si giocherà tra due settimane, con le toscane che cercano di ribaltare il risultato.
Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23) Memori di quanto visto in campionato e anche nei tornei della pre-season, tutti si aspettavano una partita molto combattuta tra Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, che terminasse anche stavolta al quinto set. E invece la gara di andata del playoff di Champions League si è chiusa in quattro frazioni di gioco con la vittoria della formazione piemontese (3-1). Semplicemente immarcabile, protagonista assoluta del match è stata Tolok che nei primi due set ha messo a segno la bellezza di 19 punti (avete letto bene) con percentuali stellari in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Novara batte Scandicci 3-1 nel playoff di Champions League
