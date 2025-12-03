La richiesta di Frattesi cambia il mercato dell’Inter | ecco chi al suo posto

Il classe ’99 è ai margini della squadra di Chivu: cosa può succedere a gennaio Al ‘Gran Galà del calcio’, Piero Ausilio ha dichiarato che l’ Inter non ha intenzione di muoversi nel calciomercato di gennaio: “ Non sentiamo la necessità di acquistare – le sue parole a ‘Sky Sport’ – abbiamo una squadra completa e competitiva per tutti gli obiettivi della stagione”. Come tutti i Ds, Ausilio è un bugiardo seriale, tuttavia in questo caso gli crediamo. Mercato Inter, parla Ausilio (Screen Sky Sport) – Calciomercato.it Il mercato è, però, molto liquido: tutto può cambiare dall’oggi al domani. I piani del club nerazzurro, nella fattispecie, potrebbero mutare qualora un calciatore della rosa attuale chiedesse di andar via. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

