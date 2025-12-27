Ottolini Juve: quando sarà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e quali saranno i suoi compiti all’interno della dirigenza. L’identikit. La rivoluzione dirigenziale della Juventus ha finalmente trovato il suo ultimo, decisivo tassello. Come in un puzzle complesso in cui ogni pezzo deve incastrarsi alla perfezione per restituire l’immagine desiderata, la società bianconera ha sciolto le riserve sul ruolo di Direttore Sportivo. La scelta è ricaduta su Marco Ottolini, ormai ex dirigente del Genoa, pronto a varcare nuovamente i cancelli della Continassa per iniziare ufficialmente la sua seconda vita in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ottolini Juve: quando verrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e quali compiti avrà all'interno della dirigenza. Dentro all'identikit del suo ruolo!

