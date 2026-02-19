Sassuolo rissa al Volta | sospesi quattro studenti Comune e scuola rafforzano sicurezza e percorsi riabilitativi

A Sassuolo, una rissa nel sottoportico dell’istituto ‘Alessandro Volta’ ha causato la sospensione di quattro studenti. La lite si è scatenata dopo una discussione tra i giovani, che si sono affrontati in modo violento davanti a molti testimoni. Le autorità scolastiche e il Comune hanno deciso di rafforzare la presenza di vigilantes e di avviare percorsi di recupero per i coinvolti. La scuola intende prevenire ulteriori episodi e garantire un ambiente più sicuro. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

