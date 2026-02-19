Una rissa al liceo Volta ha portato alla sospensione di quattro studenti. La lite, scoppiata durante l'intervallo, ha coinvolto ragazzi di diverse classi e ha richiesto l'intervento degli insegnanti per calmare gli animi. Numerosi studenti e genitori si sono detti preoccupati per la violenza e chiedono misure più rigide per evitare altri episodi simili. La scuola ha annunciato che adotterà nuove strategie per mantenere l’ordine e garantire la sicurezza. La vicenda ha acceso il dibattito tra chi propone sanzioni più severe.

In tanti, e non solo i ‘leoni da tastiera’ che pontificano sulla necessità di provvedimenti esemplari scambiando spesso il dito per la luna, hanno chiesto, in questi giorni, che la scuola reagisse con fermezza a quanto accaduto, anche per dare un segnale tangibile e fare in modo che la vicenda non abbia a ripetersi. La scuola, in questo caso, è l’istituto di istruzione superiore ‘Alessandro Volta’ di Sassuolo e l’accaduto è quanto occorso una settimana fa, quando nel sottoportico esterno al frequentatissimo plesso scolastico di piazza Falcone e Borsellino, dove gli studenti aspettano gli autobus è andata in scena una rissa che ha coinvolto alcuni studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa al Volta, quattro studenti sospesi

Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al VoltaCalci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta Il video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini.

Leggi anche: Rissa tra studenti nel cortile di un istituto superiore, ferito ATA: quattro giovani denunciati per violenza aggravata

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.