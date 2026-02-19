Martina Sassoli, consigliera di Noi Moderati, ha criticato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, in merito al prolungamento della metropolitana M5. La causa della sua opposizione deriva dalla mancanza di una posizione decisa da parte del sindaco nel sollecitare i decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sassoli chiede una guida politica più forte per accelerare i lavori, mentre Pilotto risponde affermando di collaborare con tutti i sindaci coinvolti. Il dibattito si infiamma nel contesto della pianificazione urbana.

Prima l’affondo, poi la replica. Sul prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza si accende il confronto politico, con la consigliera di Noi Moderati, Martina Sassoli (nella foto), che punta il dito contro il sindaco Paolo Pilotto, accusandolo di non aver ancora assunto una posizione forte per sollecitare i decreti attuativi del Mef. Ma il primo cittadino non ci sta, sottolineando il lavoro svolto e ancora in essere. Entrambi sono consapevoli della necessità di arrivare a copertura subito e ad aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre, termine ultimo per firmare l’atto giuridicamente vincolante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sassoli punta il dito contro Pilotto: "Serve una guida politica forte". La replica: lavoro con tutti i sindaci

