Pilotto lancia il cronoprogramma del cantiere della metro, ma Sassoli lo frena.

Il sindaco Paolo Pilotto ha annunciato l'imminente avvio delle procedure burocratiche e dei lavori per la realizzazione della metropolitana a Monza. Tuttavia, l'intervento di Sassoli ha introdotto alcune riflessioni e possibili ostacoli, rallentando temporaneamente il percorso. La notizia segna un passo importante nel progetto, che mira a migliorare la mobilità urbana, ma resta da attendere l'evolversi delle prossime fasi.

Il sindaco è ottimista e annucia quando potrebbero iniziare i cantieri in città. Ma intanto manca ancora 1 euro per coprire i costi e la consigliera regionale Martina Sassoli bacchetta l'uscita del primo cittadino Il sindaco Paolo Pilotto annuncia, in un’intervista a Il Cittadino di Monza, l’avvio ormai prossimo della macchina burocratica (e poi cantieristica) per portare la metropolitana a Monza. Ma la consigliera comunale e regionale Martina Sassoli (Noi Moderati) frena e lo bacchetta dichiarando “Non faccia propagando politica con i sogni dei monzesi”. Tra poco più di un anno i monzesi saranno richiamati alle urne, ma in città è iniziata (bipartisan) la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il malumore di MonzAttiva dopo l’annuncio del Pd di puntare ancora su Pilotto. La lista ribadisce lealtà alla coalizione, ma chiede un confronto sui programmi. facebook